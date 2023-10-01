  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu 'uçak' biletiyle ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu 'uçak' biletiyle ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu 'uçak' biletiyle ortaya çıktı!

İkinci kez baba olmak için gün sayan Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel’de sahne aldı. 3 bin kişilik salonu hınca hınç dolduran sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Deniz, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Sahnede kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet eden Özcan Deniz, “Ne zaman ki beni dinlemeye gelenler arasında ‘İlk kez sizi dinliyorum’ diyen çıkmaz işte o zaman gönül rahatlığıyla sahneleri bırakıp tekrardan setlere dönebilirim" dedi.

 Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu 'uçak' biletiyle ortaya çıktı!

Hamile olan eşi Samar Dadgar’ın da kendisini dinlemeye geleceğini fakat son dakikada doktorundan izin çıkmaması üzerine uçak biletini iptal etmek zorunda kalan Özcan Deniz, eşini İstanbul’da bırakarak Kıbrıs’a geldiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın hamile olduğu 'uçak' biletiyle ortaya çıktı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mermer çiftinin mutlu günü
  Cemiyet

Mermer çiftinin mutlu günü

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!
  Magazin

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!
  Magazin

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi
  Hayatın İçinden

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti
  Magazin

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti

Latife Hanım'ı oynayan Pelin Akil'den itiraf!
  Magazin

Latife Hanım'ı oynayan Pelin Akil'den itiraf!