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Ünlü şarkıcı Nihat Doğan klip yüzünden boşanıyor!

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan klip yüzünden boşanıyor! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan klip yüzünden boşanıyor!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; “Aman Güzel Yavaş Yürü” türküsüne mankenlerle çektiği klip, Nihat Doğan’ın başına iş açtı! İ

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan klip yüzünden boşanıyor!

ddiaya göre klipte bikinili mankenlerin rol almasından rahatsız olan Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), büyük bir kıskançlık krizi çıkardı. Eşinin “Rol gereği” açıklamalarının da yatıştıramadığı genç kadın evi terk etti.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan klip yüzünden boşanıyor!
Arzu Doğan, 7 aylık bebeğini de alarak İran’daki ailesinin yanına döndü. Arzu Doğan’ın İran’a gitmeden önce boşanma davası açmak için avukatına talimat verdiği öğrenildi. Klipte Nihat Doğan’a üç manken eşlik etti.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan klip yüzünden boşanıyor!

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