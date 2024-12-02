Murat Kekilli, hayatının film olması durumunda kendisini Kıvanç Tatlıtuğ oynamasını istemişti.



Şarkıcının açıklamasını Müge Dağıstanlı Instagram hesabında paylaştı. Bir kullancının yaptığı yorum dikkat çekti.



Instagram kullancısının, "Sen önce karını iki kızını saklama Murat... Bizim mahalleden evlisin ama saklıyon bekar mı diyecekler sana?" diye yazdı.

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