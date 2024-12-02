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Ünlü şarkıcı Murat Kekilli için yapılan yorumda şarkıcının evliliği ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli için yapılan yorumda şarkıcının evliliği ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli için yapılan yorumda şarkıcının evliliği ortaya çıktı!

Murat Kekilli, hayatının film olması durumunda kendisini Kıvanç Tatlıtuğ oynamasını istemişti.

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli için yapılan yorumda şarkıcının evliliği ortaya çıktı!
Şarkıcının açıklamasını Müge Dağıstanlı Instagram hesabında paylaştı. Bir kullancının yaptığı yorum dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli için yapılan yorumda şarkıcının evliliği ortaya çıktı!
Instagram kullancısının, "Sen önce karını iki kızını saklama Murat... Bizim mahalleden evlisin ama saklıyon bekar mı diyecekler sana?" diye yazdı.

 

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