 Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor!

Kıvılcım Ural, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Ural, 25 Temmuz'da çıkacak Kalbim Yanardağ şarkısı için Bodrum'da gün sayıyor.



Beyaz bikinisiyle görüntülenen şarkıcının, düzgün fiziği dikkat çekti.



Ural'ın güzelliği ve fiziğine övgüler yağdı.

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