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Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor!

Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor! İşte detaylar... 

Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor!

Kıvılcım Ural, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile Bodrum'da tatil yapıyor.

 Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor!

Ural, 25 Temmuz'da çıkacak Kalbim Yanardağ şarkısı için Bodrum'da gün sayıyor.

Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor!
Beyaz bikinisiyle görüntülenen şarkıcının, düzgün fiziği dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor!
Ural'ın güzelliği ve fiziğine övgüler yağdı.

Ünlü şarkıcı Kıvılcım Ural yeni parçası çıkmadan önce Bodrum'da tatil yapıyor!

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