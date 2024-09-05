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Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek dünyaevine girdi.

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi
Şarkıcı, nikah fotoğraflarını, "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde, sonsuza kadar" notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi
Akyol'u arkadaşları yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi
Şarkıcıya hayranlarından mutluluk mesajı yağdı.

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