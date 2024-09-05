Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek ile evlendi

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek dünyaevine girdi.



Şarkıcı, nikah fotoğraflarını, "Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde, sonsuza kadar" notuyla paylaştı.



Akyol'u arkadaşları yalnız bırakmadı.



Şarkıcıya hayranlarından mutluluk mesajı yağdı.

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