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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, tatile devam ediyor.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar
Oyuncu, havuz başında mayolu pozlar verdi.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar
Ovalı'ya beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar

Oyuncuya futbolcu eşi Caner Erkin, "Her şeyimsin" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar

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