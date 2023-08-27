Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ndan mayolu pozlar

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, tatile devam ediyor.



Oyuncu, havuz başında mayolu pozlar verdi.



Ovalı'ya beğeni yağdı.

Oyuncuya futbolcu eşi Caner Erkin, "Her şeyimsin" diye yazdı.

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