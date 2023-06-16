 Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın kızıyle deniz keyfi

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan Şükran Ovalı, yaz sezonunu açtı.



Oyuncu, son olarak Başakşehir forması giyen milli futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela'yla tatile çıktı.

Ovalı, kızıyla deniz keyfi yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.

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