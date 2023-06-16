  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın kızıyle deniz keyfi

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinin sezon finalinden sonra ailesiyle tatile çıktı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın kızıyle deniz keyfi

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan Şükran Ovalı, yaz sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın kızıyle deniz keyfi
Oyuncu, son olarak Başakşehir forması giyen milli futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela'yla tatile çıktı.

 Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın kızıyle deniz keyfi

Ovalı, kızıyla deniz keyfi yaptığı anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın kızıyle deniz keyfi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Yılın Babası seçildi
  Magazin

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Yılın Babası seçildi

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay yaşadığı kötü anı anlattı
  Magazin

Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay yaşadığı kötü anı anlattı

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...
  Magazin

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'dan flaş itiraf...

Yemeğin konusu futbol
  Magazin

Yemeğin konusu futbol

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu
  Magazin

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu

Göksel'den yeni single
  Magazin

Göksel'den yeni single