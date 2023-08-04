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Ünlü oyuncu Songül Öden hamile

Ünlü oyuncu Songül Öden hamile... Annelik heyecanını ilk kez yaşayacak olan Öden, hamilelik haberini yakın çevresiyle paylaştı

Ünlü oyuncu Songül Öden hamile

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; 2020'nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'den müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu Songül Öden hamile
Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Songül Öden, mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Songül Öden hamile

Annelik heyecanı ilk kez yaşayacak olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.

Ünlü oyuncu Songül Öden hamile

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