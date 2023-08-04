Ünlü oyuncu Songül Öden hamile

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; 2020'nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'den müjdeli haber geldi.



Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Songül Öden, mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı.

Annelik heyecanı ilk kez yaşayacak olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.

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