Ünlü oyuncu Sebahat Kumaş aşkını Instagram'dan ilan etti Son olarak Arka Sokaklar dizisinde oynayan ünlü oyuncu Sebahat Kumaş aşkını Instagram'dan ilan etti. İşte haberin detayları...

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Ünlü oyuncu Sebahat Kumaş aşkını Instagram'dan ilan etti.

Son olarak Arka Sokaklar dizisinde oynayan ünlü oyuncu, iş insanı sevgilisi Burhan Yıldırım ile fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

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