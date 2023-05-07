Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde yer alan Öznur Serçeler'in küvet pozu olay oldu.



Cem Talu'nun çektiği kareler beğeni yağmuruna tutuldu.



2011 yılında rol aldığı Nuri dizisiyle televizyon oyunculuğu başlayan Serçeler, sonrasında Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol aldı.

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