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Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu!

Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'in cesur küvet pozu olay yarattı. Ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde yer alan Öznur Serçeler'in küvet pozu olay oldu.

 Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu!
Cem Talu'nun çektiği kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

 Ünlü oyuncu Öznur Serçeler'den cesur küvet pozu!
2011 yılında rol aldığı Nuri dizisiyle televizyon oyunculuğu başlayan Serçeler, sonrasında Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Erkenci Kuş gibi yapımlarda rol aldı.

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