Ünlü oyuncu Onur Saylak eşi Gözde Yılmaz ile aşka geldi

Ünlü oyuncu Onur Saylak, eşi Gözde Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Saylak, çocuğu Deniz Ali'nin annesi menajer Gözde Yılmaz'ın doğum gününde aşka geldi.



Yılmaz, eşinin öptüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.

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