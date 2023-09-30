  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Onur Saylak eşi Gözde Yılmaz ile aşka geldi

Ünlü oyuncu Onur Saylak eşi Gözde Yılmaz ile aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Onur Saylak eşi Gözde Yılmaz ile aşka geldi

Ünlü oyuncu Onur Saylak, eşi Gözde Yılmaz'ın doğum gününü kutladı. Saylak, çocuğu Deniz Ali'nin annesi menajer Gözde Yılmaz'ın doğum gününde aşka geldi.

Ünlü oyuncu Onur Saylak eşi Gözde Yılmaz ile aşka geldi
Yılmaz, eşinin öptüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti reytinglerinde dengeler değişti
  Magazin

Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti reytinglerinde dengeler değişti

Buray'dan hayranlarına müjde
  Magazin

Buray'dan hayranlarına müjde

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Simge Sağın'dan şaşırtan açıklama!

Damla Sönmez siyahlar içinde
  Magazin

Damla Sönmez siyahlar içinde

Yıldız Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti
  Magazin

Yıldız Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti

Alper Erözer'in yeni şarkısı "Yalan Hikaye" dinleyicilerle buluştu
  Magazin

Alper Erözer'in yeni şarkısı "Yalan Hikaye" dinleyicilerle buluştu