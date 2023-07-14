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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı

Yaz Şarkısı dizisinde başrol oynayan Nilsu Berfin Aktaş, bugün Serdar Sertçelik'le anlaşmalı olarak boşandı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş bir süredir ayrı yaşadığı Serdar Sertçelik‘le boşanma kararı almıştı.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı

Yaz Şarkısı dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu bugün Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşandı. Tarafların hazır bulunduğu duruşmada Aktaş ve Sertçelik boşanma konusunda anlaştıklarını beyan etti. Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.

 Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı

Ünlü isimlerin gözlerden uzak olmak için seçtiği Adalar Adliyesi'nde geçen haftalarda Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti de boşanmıştı.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş anlaşmalı olarak boşandı

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