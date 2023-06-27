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Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı

Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can'ın başrolünde yer aldığı Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı. İşte detaylar...

Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği FOX’un yeni dizisi Yaz Şarkısı’ın merakla beklenen afişi yayınlandı.

Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı
Afişte dizinin başrolleri Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç ve Efekan Can yer alıyor. Yaz ekranlarının favorisi olacak dizi, okumak için geldiği İstanbul’da babasının hayaline tutunan ve o hayali gerçekleştirmeye çalışan Yaz’ın (Nilsu Berfin Aktaş) hikayesini konu alıyor.

 Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı

Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ramazan Demirli’nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz, Duygu Karaca, Su Şanad, Merve Sevin, Ömer Kılıç ve Selin Vardarlı gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yaz Şarkısı, çok yakında FOX’ta.

Yaz Şarkısı'nın afişi yayınlandı

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