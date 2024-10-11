Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İrem Helvacıoğlu bu sezon atv'nin 'Karadut' dizisinde seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Zuhal Erdem adlı ünlü bir kadına hayat veren Helvacıoğlu'nun geçen günlerde sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı.



Oyuncu, bir süredir beraberlik yaşadığı Ural Kaspar’la kısa bir ayrılık sürecinin sonunda barışıp evlilik kararı almıştı.



Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.



Düğünü ise 28 Ekim'de yapacakları konuşulan çift 13 Eylül'de aynı anda, "Her geçen gün daha çok ve daha çoooookkkkk sevgi, aşk , eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" paylaşımı yapmıştı.

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