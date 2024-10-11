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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı

'Karadut' dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun işletmeci Ural Kaspar'la sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İrem Helvacıoğlu bu sezon atv'nin 'Karadut' dizisinde seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Zuhal Erdem adlı ünlü bir kadına hayat veren Helvacıoğlu'nun geçen günlerde sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı
Oyuncu, bir süredir beraberlik yaşadığı Ural Kaspar’la kısa bir ayrılık sürecinin sonunda barışıp evlilik kararı almıştı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı
Ekim ayında evlilik kararı alan çift öncesinde nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu işletmeci Ural Kaspar’la sessiz sedasız nikah kıydı
Düğünü ise 28 Ekim'de yapacakları konuşulan çift 13 Eylül'de aynı anda, "Her geçen gün daha çok ve daha çoooookkkkk sevgi, aşk , eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" paylaşımı yapmıştı.

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