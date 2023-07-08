Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, tatile devam ediyor.



2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Sağyaşar ile hayatını birleştiren Hatice Şendil, 2017 yılında oğlu Can'ı dünyaya getirmişti.



Oyuncu, Bodrum'dan mayolu fotoğrafını paylaştı.

Siyah mayosu ve gömleğiyle poz veren Şendil, "Bu profil artık yaza geçsin" diye yazdı.



Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

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