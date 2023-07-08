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Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in Bodrum'daki mayolu fotoğrafı beğeni topladı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, tatile devam ediyor.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı
2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Sağyaşar ile hayatını birleştiren Hatice Şendil, 2017 yılında oğlu Can'ı dünyaya getirmişti.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı
Oyuncu, Bodrum'dan mayolu fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı

Siyah mayosu ve gömleğiyle poz veren Şendil, "Bu profil artık yaza geçsin" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı
Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in mayolu fotoğrafı beğeni topladı

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