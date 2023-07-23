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Hatice Şendil'den pazar pozları

Eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile tatilde olan Hatice Şendil'den yaz pozu geldi. İşte detaylar...

Hatice Şendil'den pazar pozları

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, tatile devam ediyor.

Hatice Şendil'den pazar pozları

Eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile tatilde olan oyuncundan yaz pozu geldi.

Hatice Şendil'den pazar pozları

Şendil'in şezlong karesi beğeni topladı.

Hatice Şendil'den pazar pozları
Oyuncu kombiniyle ilgili mesajlar aldı.

Hatice Şendil'den pazar pozları

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