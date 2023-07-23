Hatice Şendil'den pazar pozları

Ünlü oyuncu Hatice Şendil, tatile devam ediyor.

Eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile tatilde olan oyuncundan yaz pozu geldi.

Şendil'in şezlong karesi beğeni topladı.



Oyuncu kombiniyle ilgili mesajlar aldı.

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