Burak Sağyaşar'dan eşine sürpriz esprisi

Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil çifti, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Yemek için gedikleri söyleyen çift muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.



Sağyaşar, "Anneler Günü'ne az kaldı Hatice'ye süpriz yapacağım, bozmayın" diyerek, espri yaptı. Kısa süren konuşmanın ardından "Yaz tatilinde bizi yine Bodrum'da göreceksiniz" diyen ikili sonrasında ise yemeğe geçti.

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