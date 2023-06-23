Ünlü oyuncu Görkem Sevindik ölümden döndü

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Görkem Sevindik, önceki gün Bebek'te ölümden döndü.

Oyuncu, motosikletiyle seyir halindeyken park etmiş bir araçtan inen kadının aniden kapıyı açması sonucu kapıya çarparak kaza yaptı. Bir süre yerde sürüklenen Sevindik, hemen hastaneye gitti.

Kırıklar olduğu için eli alçıya alınan oyuncu, "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Günlerdir ailemle tatil planları yapıyorduk. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu" dedi.

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