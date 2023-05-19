Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Funda Eryiğit anne oldu.

Geçen haftalarda Berkun Oya’yla nikah masasına oturan ünlü oyuncu dün gece oğlunu kucağına aldı.

Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti bebeklerine Civan adını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.