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Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Funda Eryiğit bebeğine kavuştu, oğluna hangi ismi koydu? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Funda Eryiğit anne oldu.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Geçen haftalarda Berkun Oya’yla nikah masasına oturan ünlü oyuncu dün gece oğlunu kucağına aldı.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti bebeklerine Civan adını verdi.

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