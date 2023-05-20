 İki gün önce anne olan Funda Eryiğit'ten annelik itirafı

Her hafta Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan ‘Sıkı Muhabbet’ programının bu haftaki konuğu Funda Eryiğit, evliliğinden kariyerine kadar birçok bilinmeyeni paylaştı. Rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili de yorum yapan oyuncu, “Kıvanç Tatlıtuğ ile çalışmak rahat, keyifli, çok güldük... Birçok sahnede birlikte eğlendik. Kıvanç, çalışması çok rahat bir partner” dedi.

Oyunculuğa lise yıllarında ilgi duymaya başladığını söyleyen Funda Eryiğit, “Her oyuncunun kendine has, biricik bir yolu var. Ben en başlarda çok çekingendim. Röportaj vermek, magazinde çok fazla var olmak, özel hayatımı çok fazla deşifre etmek konularında geride kalmayı tercih ettim. Şimdiye kadar hiçbir işi para kazanmak için kabul etmedim. Zaten kafanızı oyunculukla, karakterle, senaryoyla ya da bunu nasıl aktarabilirim gibi şeylerle bozduysanız, hiç kolay tarafı yok. Hayat zor oluyor bu mesleği yaparken. Bir yandan da tercih edilmeniz gereken bir meslek bu” diye devam etti.

İki gün önce anne olan Funda Eryiğit evliliğiyle ilgili, "Evlilik aradaki güven bağını pekiştiren, tazeleyen bir şey. Çocuk sahibi olmak ise biraz anneye yapıştırılıyor. Oysa çocuk babayla birlikte, ortak yapılan bir şey. ‘Eşiniz yardımcı oluyor mu’ sorusu vardır bir de. Onu da hiç doğru bulmuyorum” diye yorum yaptı.

Eryiğit, geçtiğimiz aylarda Berkun Oya ile evlenmişti.

‘Hakan Ge nce ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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