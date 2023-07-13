Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğlunu ilk kez paylaştı

Bir Başkadır dizisi ve Cici filminin yönetmeni Berkun Oya ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan oyuncu Funda Eryiğit, iki ay önce anne olmuştu. Eryiğit ve Oya çifti, oğullarına Civan adını verdi.



Oyuncu, çocuğuyla gezmeye gitti.



Eryiğit, oğluyla Galata Kulesi'nde çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Bir Beyoğlu bebesidir" dedi.

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