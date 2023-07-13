  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğlunu ilk kez paylaştı

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğlunu ilk kez paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğlunu ilk kez paylaştı

Bir Başkadır dizisi ve Cici filminin yönetmeni Berkun Oya ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan oyuncu Funda Eryiğit, iki ay önce anne olmuştu. Eryiğit ve Oya çifti, oğullarına Civan adını verdi.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğlunu ilk kez paylaştı
Oyuncu, çocuğuyla gezmeye gitti.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğlunu ilk kez paylaştı
Eryiğit, oğluyla Galata Kulesi'nde çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit oğlunu ilk kez paylaştı
Oyuncu, "Bir Beyoğlu bebesidir" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İki gün önce anne olan Funda Eryiğit'ten annelik itirafı
  Magazin

İki gün önce anne olan Funda Eryiğit'ten annelik itirafı

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit anne oldu

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar

Beren Gökyıldız'ı kilosu için eleştiren İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama
  Magazin

Beren Gökyıldız'ı kilosu için eleştiren İbrahim Tatlıses'ten flaş açıklama

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti
  Magazin

Alina Boz ile Mithat Can Özer ayrıldı! Umut Evirgen harekete geçti

Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif
  Magazin

Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif