 Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar

Sekiz aylık hamile olan Funda Eryiğit, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

İki yıldır birlikte olduğu Berkun Oya ile geçtiğimiz aylarda evlenen oyuncu, objektif karşısına geçti.



Muhsin Akgün'e pozlar veren Eryiğit'in oğlu olacak.



Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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