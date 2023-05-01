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Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar

Boğa Boğa filmiyle izleyici karşısında olan Funda Eryiğit, karnı burnunda pozları Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar

Sekiz aylık hamile olan Funda Eryiğit, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

 Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar

İki yıldır birlikte olduğu Berkun Oya ile geçtiğimiz aylarda evlenen oyuncu, objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar
Muhsin Akgün'e pozlar veren Eryiğit'in oğlu olacak.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar
Oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Funda Eryiğit'ten karnı burnunda pozlar

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