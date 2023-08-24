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Ünlü oyuncu Fırat Tanış sevgilisi İklim Tamkan'la yol ortasında tartıştı mı?

Ünlü oyuncu Fırat Tanış sevgilisi İklim Tamkan'la yol ortasında tartıştı mı? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Fırat Tanış sevgilisi İklim Tamkan'la yol ortasında tartıştı mı?

Fırat Tanış, piyanist sevgilisi İklim Tamkan ile Cihangir'deydi. Oyuncu 2022 yılında sekiz yıllık eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. Boşandıktan sonra İklim Tamkan ile görüntülen oyuncu, "Sevgilim değil, arkadaşım" diyerek ilişkilerini reddetmiş ancak kısa bir süre sonra el ele görüntülenmekten kurtulamamıştı.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış sevgilisi İklim Tamkan'la yol ortasında tartıştı mı?
Sevgililer, Cihangir’de bir mekanda yaklaşık beş saat oturdu. Fırat Tanış’ın zaman zaman sesinin yükselmesi 'Kavga mı ediyorlar?' sorusunu aklına getirdi.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış sevgilisi İklim Tamkan'la yol ortasında tartıştı mı?
Mekan çıkışı Tanış muhabirlere röportaj verirken sevgilisi Tamkan yanından ayrılarak yoluna devam etti. Fırat Tanış sorulara, "Bir sıkıntı ya da problem yok" demekle yetindi.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış sevgilisi İklim Tamkan'la yol ortasında tartıştı mı?

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