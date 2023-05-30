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Ünlü oyuncu Fırat Tanış artık kaçmıyor

Adım Farah dizisinde oynayan Fırat Tanış, ilk kez sevgilisiyle el eel görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Fırat Tanış artık kaçmıyor

Fırat Tanış, önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülendi.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış artık kaçmıyor
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile yan yana gelmeyen oyuncu, sevgilisiyle Cihangir sokaklarında ilk kez elele görüntülendi.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış artık kaçmıyor
Tanış, "Arkadaşlar her şey yolunda dizi tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımızı gördük birer kahve içtik ve evimize gidiyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu Fırat Tanış artık kaçmıyor

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