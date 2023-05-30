Ünlü oyuncu Fırat Tanış artık kaçmıyor

Fırat Tanış, önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülendi.



Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile yan yana gelmeyen oyuncu, sevgilisiyle Cihangir sokaklarında ilk kez elele görüntülendi.



Tanış, "Arkadaşlar her şey yolunda dizi tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımızı gördük birer kahve içtik ve evimize gidiyoruz" dedi.

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