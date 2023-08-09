Ünlü oyuncu Elçin Sangu bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, tatile devam ediyor. Sevgilisi Yunus Özdiken ile tatile devam eden oyuncu, Bodrum'da çektirdiği bikinili karesini Instagram'dan paylaştı.



Sangu'nun fit fiziği beğeni topladı.

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