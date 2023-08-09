  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Elçin Sangu bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Elçin Sangu bikinili poz verdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Elçin Sangu bikinili poz verdi

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, tatile devam ediyor. Sevgilisi Yunus Özdiken ile tatile devam eden oyuncu, Bodrum'da çektirdiği bikinili karesini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu bikinili poz verdi
Sangu'nun fit fiziği beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Elçin Sangu bikinili görüntülendi
  Magazin

Elçin Sangu bikinili görüntülendi

Kurt Seyit ve Şura dizisine İtalya'dan büyük ilgi  
  Magazin

Kurt Seyit ve Şura dizisine İtalya'dan büyük ilgi  

Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu
  Magazin

Erkin Koray'ın cenaze bilgileri belli oldu

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!
  Magazin

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Pınar Güsar'ın yeni klibini 35 kişilik ekip çekti
  Magazin

Pınar Güsar'ın yeni klibini 35 kişilik ekip çekti

Ezra’dan iddialı çıkış
  Magazin

Ezra’dan iddialı çıkış