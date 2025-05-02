 Ünlü oyuncu Ege Kökenli'den hamilelik pozları!

Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.

Kökenli, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı.

Oyuncu, hamilelik pozlarını paylaştı.



Tatile çıkan oyuncunun karnının çıktığı görüldü.



Kökenli'ye beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.