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Ünlü oyuncu Burcu Gönder Yunanlı modacı Dimitrios Ordoulidis aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Burcu Gönder Yunanlı modacı Dimitrios Ordoulidis aşk yaşıyor. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Burcu Gönder Yunanlı modacı Dimitrios Ordoulidis aşk yaşıyor

Snob Magazin'in özel haberine göre; Demet Özdemir'in Yunan DJ Sergio ile aşkından sonra bir oyuncunun da Yunan bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bülent Emrah Parlak'ın eski eşi oyuncu Burcu Gönder, Yunanlı modacı Dimitrios Ordoulidis ile aşk yaşıdığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Burcu Gönder Yunanlı modacı Dimitrios Ordoulidis aşk yaşıyor

Gönder'in son dönemde sık sık komşu ülkeye gitmesinin sebebi de ortaya çıkmış oldu. Gönder ile Ordoulidis'un aşkını gittikleri plajda ve tarihi yerlerde paylaştıkları fotoğraf ele verdi.

Ünlü oyuncu Burcu Gönder Yunanlı modacı Dimitrios Ordoulidis aşk yaşıyor
İkilinin aynı yerden kareleri paylaşması aşkı ortaya çıkardı. Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programında tanışmış ve 2015 yılında evlenmişti. Çiftin 2016'da bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Bülent Emrah Parlak-Burcu Gönder çifti, 2020 yılında Çağlayan Adliyesi'ne giderek, anlaşmalı olarak boşanmıştı.

 Ünlü oyuncu Burcu Gönder Yunanlı modacı Dimitrios Ordoulidis aşk yaşıyor

 

 

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