 Ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu olay bir ilişkiden sonra yeni aşka yelken açtı!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oyuncu Açelya Topaloğlu, geçtiğimiz yıl Serenay Aktaş’ın sevgilisi Kenan Acar’ı elinden alınca uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Açelya Topaloğlu ve Serenay Aktaş’ın yakın arkadaş olması sosyal medyayı da sallamıştı. Serenay Aktaş, bir açıklamasında aşka inancını yitirdiğini söyleyerek Kenan Acar’a gönderme yapmıştı. Kulisleri bir hayli oyalayan bu aşk da meğer bitmiş! Öyle bir dedikodu dolanıyordu ortalıkta ama taraflardan açıklama gelmemişti.

Güzel oyuncu Açelya Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle ilk kez basının karşısına el ele çıktı. Öğrendiğime göre sevgilisi, gece hayatının tanınmış DJ’i Emre Şenol. 2 aydır birlikte olan çift, ilişkilerinden emin olunca, saklanmamaya karar vermişler.



Açelya Topaloğlu, önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşkını resmileştirdi. Sevgilisinin aldığı çiçekleri paylaşan oyuncunun bu story’sini Emre Şenol da ekleyerek, aşkını ilan etti. Açelya Topaloğlu sevgilisi Emre Şenol’dan gelen çiçekleri sosyal medyada paylaşarak aşklarını herkese ilan etti.

Açelya Topaloğlu, arkadaşı Serenay Aktaş’ın elinden aldığı Kenan Acar’dan sessiz sedasız ayrılmış.

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