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Ünlü oryantal Tanyeli'den kötü haber

Bir süre önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli'den kötü haber...

Ünlü oryantal Tanyeli'den kötü haber

Hürriyet'ten Onur Karademir'in haberine göre; Ailesiyle birlikte Avustralya’da yaşayan Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için Mide Operasyonu geçirmişti. Ameliyat sonrası fazla kilolarından kurtulan sanatçı fit bir görünüme kavuşmuştu. Yani halinin mutluluğunu süren Tanyeli, kötü bir haberle sarsıldı.

Ünlü oryantal Tanyeli'den kötü haber
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran Tanyeli, Pankreas Kanseri olduğunu öğrendi. Aldığı Haber karşısında büyük üzüntü duyan Tanyeli'ye ailesi ve yakın dostları destek oluyor.

Ünlü oryantal Tanyeli'den kötü haber

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI
hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Tanyeli, yeni bir ameliyat geçirdiğini belirterek "Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" dedi.

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