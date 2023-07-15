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Kanser tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Kanser tedavi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...

Kanser tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konulan ve tedaviye başlayan Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

  Kanser tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören oryantal, çektiği videoyu Instagram'dan paylaştı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Tanyeli, "İki gün önce çıkacaktım ama sevgili hocam iyi beslenemediğimi söyledi. Bugün son serumumu alıyorum. 2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Saçlar önemli değil önemli olan sağlık... İki gündür size dönemedim, kafamı kaldıramadım çok zordu" dedi.

Kanser tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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