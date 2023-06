Kansere yakalanan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü oryantal Tanyeli'nin pankreas kanseri hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü isim Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde video çekerek, bilgi verdi.



Tanyeli, "Umut vadeden bir sürece başladım. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var,İsyan ettiğiniz her şey ise bir sınav. Daha nice şu an aklıma gelmeyen, tanıdığım tanımadığım gönülden yazan yanımda olan, motive eden tüm güzel insanlara çok teşekkür ederim. Saçlar biraz gidecek, bu öyle bir yolculuk..." dedi. Ünlü isim, herkesten dua istedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.