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Kansere yakalanan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Pankreas kanserine yakalanan ünlü isim Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte haberin detayları...

Kansere yakalanan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü oryantal Tanyeli'nin pankreas kanseri hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Kansere yakalanan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Ünlü isim Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde video çekerek, bilgi verdi.

Kansere yakalanan Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Tanyeli, "Umut vadeden bir sürece başladım. Tevekkül ettiğin her şeyde bir mucize var,İsyan ettiğiniz her şey ise bir sınav. Daha nice şu an aklıma gelmeyen, tanıdığım tanımadığım gönülden yazan yanımda olan, motive eden tüm güzel insanlara çok teşekkür ederim. Saçlar biraz gidecek, bu öyle bir yolculuk..." dedi. Ünlü isim, herkesten dua istedi.

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