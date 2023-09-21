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Kanserle mücadele eden Tanyeli Milano’da podyuma çıkacak

Kanser tedavisi devam eden oryantal Tanyeli, Milano Fashion Week’te podyuma çıkacak ve kanser hastalığına dikkat çekecek.

Kanserle mücadele eden Tanyeli Milano’da podyuma çıkacak

Oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tanyeli’nin tedavi süreci devam ederken son halini Emsal Doğan paylaştı.

Kanserle mücadele eden Tanyeli Milano’da podyuma çıkacak


Milano Fashion Week’te kansere dikkat çekmek için İtalya’ya gidecek olan Tanyeli, yolculuk öncesi Emsal Doğan’ın güzellik merkezinde bakım yaptırdı. 

Tanyeli, “Milano Fashion Week’te podyuma çıkacağım. Modacı Yağmur Özer’in hazırladığı kıyafetle podyumda olacağım. Sosyal sorumluluk kapsamında kansere dikkat çekip farkındalık için podyumda yürüyeceğim” dedi.

 

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