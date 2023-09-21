Kanserle mücadele eden Tanyeli Milano’da podyuma çıkacak

Oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tanyeli’nin tedavi süreci devam ederken son halini Emsal Doğan paylaştı.



Milano Fashion Week’te kansere dikkat çekmek için İtalya’ya gidecek olan Tanyeli, yolculuk öncesi Emsal Doğan’ın güzellik merkezinde bakım yaptırdı.

Tanyeli, “Milano Fashion Week’te podyuma çıkacağım. Modacı Yağmur Özer’in hazırladığı kıyafetle podyumda olacağım. Sosyal sorumluluk kapsamında kansere dikkat çekip farkındalık için podyumda yürüyeceğim” dedi.

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