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Ünlü jinekologdan çarpıcı açıklamalar

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu, ünlü jinekolog Profesör Doç. Doktor Gökçen Erdoğan oldu. Programda, cinsel sağlık ve tüp bebek tedavisi ile ilgili bilinmeyenler masaya yatırıldı. 

Ünlü jinekologdan çarpıcı açıklamalar

Prof. Dr. Gökçen Erdoğan, rahim ağzı kanseri aşısı hakkında yanlış bilinenleri düzeltti. Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Rahim ağzı kanseri aşısının kısırlığa neden olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Bilimsel olarak böyle bir veri yok. Aşı, insanları koruyan bir uygulama ve neden zararı olsun? Ne yazık ki, aşı olmadıkları için kanser olan hastalar görüyorum ve hepsi, 'Keşke aşı olsaydık' diyorlar ama kanser olduktan sonra bunun dönüşü yok” şeklinde konuştu.  

Ünlü jinekologdan çarpıcı açıklamalar

LAZER EPİLASYON KIZLARA DÜĞÜN HEDİYESİ OLMALI  

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan Erdoğan, ayrıca genç kızların erken yaşta epilasyon yaptırmaması gerektiğini belirtti. “16 yaşından önce epilasyon yaptırılmamalı. Bir kız çocuğunu ağda ile tanıştırmak yanlış; bu durum fobiye neden olabilir. Ağda yaptırmak yumurtalıkları etkiler diyenler var ama böyle bir bilimsel veri yok. Bence epilasyon ailelerin kızlarına düğün hediyesi olması gerek ” şeklinde konuştu.  

Ünlü jinekologdan çarpıcı açıklamalar

CİNSEL İLİŞKİ STRES ALTINDAYKEN HAMİLELİĞİ ZORLAŞTIRIR  

Çocuk sahibi olamayan çiftlere de önemli tavsiyelerde bulunan Erdoğan, stresin hamile kalma sürecini zorlaştırabileceğini vurguladı. Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle yanıtlayan Erdoğan “Hamile kalmak isteyen çiftlere önerim, bu süreci stresle yaşamasınlar. Stres altında ilişkiye girilirse hamile kalma olasılığı düşer. Rahat bir ilişki yaşandığında hamile kalmak daha kolay ve garanti olur” ifadelerini kullandı. Tüp Bebek Yöntemiyle Elde Edilen Çocuklar Tamamen Sizin Tüp bebek tedavisiyle ilgili yanlış bilinenlere de açıklık getiren Erdoğan, “Tüp bebek yöntemiyle elde edilen çocuklar tamamen anne babaya ait. Halk arasında tüp bebek ‘bizim çocuğumuz değil’ gibi bir algı var ama bu yanlış. Sizden alınan spermle döllenme işlemi yapılıyor ve rahme yerleştiriliyor. Her şey size ait, çocuk da tamamen sizin” dedi.

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