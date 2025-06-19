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Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı. İşte detaylar...

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

Anıl Altan, Aslıhan Karalar ve Arzu Kunt, gibi isimler TrendLife iş birliğiyle Aksuvital'in yaza "Merhaba" partisine katıldı.

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

(Arzu Kunt)

Trendlife'ın Etiler'deki merkezinde gerçekleşen partiye birçok ünlü isim katıldı. Renkli geçen organizasyonda katılımcılar DJ performansıyla eğlendi. Etkinliğe katılan Altan adının aşk dedikodularına karıştığı Nilsu Berfin Aktaş'la ilgili konuştu.

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

(Anıl Altan)

Aktaş'la Fethiye'de bir etkinlikte görüntülenen oyuncu, "Sohbet ediyorduk. Spordan çıktık. Orada ilk defa tanıştığım bir arkadaşımdı. Haberleri gülerek okudum. İkinci koyulan fotoğraf ise Nilsu değil yakın bir arkadaşımın eşi" diyerek, yalanladı. Altan, "Resmi bir boşanma oldu mu?" sorusuna, "Pelin (Akil) gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili detaya girmek istemiyorum" yanıtını verdi. Oyuncu, "Neden ayrıldığınız yönünde hep dedikodular çıkıyor" sözlerine, "Bizden başkasını çok ilgilendiren bir şey değil aslında" ifadelerini kullandı. Projelerinden bahseden Altan, "Çektiğimiz sinema filmi gündemden dolayı tarihi değişiyor. Hem ailem hem diğer işlerle alakalı dizi tarafında kendimi gösteremiyordum, şimdi projeler okumaya ve oynama karar verdim. Setleri özledim. Kendimi aç hissediyorum" açıklamasını yaptı. Altan, "Aşka kapalı mısınız?" sorusuna, "Böyle bir şey yok. Çocuklarıma ve arkadaşlarıma karşı aşkım var" diye cevap verdi.

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

(Aslıhan Karalar)

AŞKA KAPALI DEĞİLİM
Aslıhan Karalar, "Yaz erken başladı. Bayramda ailemleydim. Film çekimi başlıyor. Temmuz ortasında dizi var. Dizi dram ve aşk üzerine... Hazırlık sürecindeyiz. Burak Sarımola ile partnerim. Best model olmadan önce Burak Abi ilk oyuncu koçumdu. Sekiz senedir birlikte çalışıyoruz, partner olduk" diye konuştu. Karalar, hayatında kimsenin olmadığını belirtti. Oyuncu, "Aşka kapalı değilim ama her şeyin zamanı var" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

(Ayşegül Aydın Gümrükçü)

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

(Nazlı Ece)

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

(Uğur Berk)

Ünlü isimler yaza "Merhaba" partisine katıldı

(Yiğit Macit)

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