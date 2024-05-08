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Ünlü isimler “Kızlar Okusun Diye” podyuma çıkacaklar

Cemiyet, iş ve sanat dünyası, kızlarımızın okumasına dikkat çekmek için ilk kez manken olarak podyumda yürüyecek.

Ünlü isimler “Kızlar Okusun Diye” podyuma çıkacaklar

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği TAMEV’in başlattığı “Kızlar Okusun Diye” kampanyası, Banu Noyan imzasıyla gerçekleşen muhteşem bir defileyle start alıyor. 

Organizasyonunu Banu Noyan'ın yaptığı, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla Lazzoni Hotel’de gerçekleşecek olan İstanbul Open Stage Fashion Week’te cemiyet, iş ve sanat dünyasının sevilen isimleri “Kızlar Okusun Diye” podyuma çıkarak kampanyaya destek verecek. 

Ünlü isimler “Kızlar Okusun Diye” podyuma çıkacaklar

14 Mayıs akşamı Lazzoni Hotel’de Banu Noyan imzasıyla gerçekleşecek defilede, Cemil İpekçi, Halil Ergün, Kamuran Akkor, Zahide Yetiş, İpek Tuzcuoğlu, Burak Kut ve kızı Aden, Serhat Yabancı, Onur Şenay, Burç Kümbetli, Ahmet San, Prof. Dr. Arif Verimli, Nasuh Mahruki, Türkan Şerbetçi, Neslihan Kozanoğlu, Dr. Alp Mamak, Gül Ergi, Zuhal Mansfield, Prof. Dr. Orhan Tarçın, Kadriye Olgar, Dr. Servet Terziler, Lütfü Sapmaz, Mustafa Bozkurt, İlhan Şahin, Cihan Soyer ve Ebru Akyüz gibi birbirinden seçkin isimler, Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği TAMEV’in “Kızlar Okusun Diye” kampanyasına destek olmak için ilk kez podyumda yürüyecek.

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