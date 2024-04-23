Ünlü isimler çocuklarıyla unutulmaz bir şov izledi

Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem ve sırlarla dolu şovu izlemeye ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte geldi. Ayşe Esmeli Ayar, Ebru Akel, Ece Vahapoğlu, Beyza Şekerci, Wilma Elles, Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu, Nur Tuğba Namlı, Onur Atilla, Onur Bilgetay, Ozan Açıktan, Sanem Bahçekapılı-Fatih Aker, Sinem Uslu, Zeynep Demirel, Murat-Esra Akkoyunlu gösterime katılan isimler arasındaydı.

Londra’dan gelen dev kuklalar 23 Nisan’a kadar Maximum Uniq Hall’de!

Dragons and Mythical Beasts, efsanevi canavarların bilinmeyen yönlerini sürükleyici ve eğlenceli hikayeler ile sahneye taşıyor. Dünyanın farklı yerlerinde anlatılan efsanevi hikayeler çocukların hayal gücünü beslerken, aileleri ile keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

İstanbul gösterimleri için Türk asıllı bir hikaye anlatıcısının çocuklara eşlik ettiği gösterilerde çocuklar ejderhalar, troller, tekboynuzlu atlar ve efsanevi hayvanlar ile tanışıyor.

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