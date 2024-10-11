Ünlü isim Şeyma Subaşı model Marlon Teixeira ile aşkını ilan etti!

Şeyma Subaşı, yeni aşka yelken açtı.



Sosyal medya fenomeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.



Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile el ele karesini yayınladı.



Sosyal medya fenomeni, "Çok fazla yükselen aşk, özgürlük dolu ve zaten akan doğal ve saf" diye yazdı.



Subaşı'na beğeni yağdı.

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