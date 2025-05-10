Ünlü isim Iman Elbani imaj değiştirdi!

2016 yılında Murat Yıldırım ile nikah masasına oturan Iman Elbani, imaj değiştirdi.



Elbani esmer olan saçını sarışın yaptı.



Elbani yeni imajını Instagram'dan paylaştı.



Elbani'ye beğeni yağdı.

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