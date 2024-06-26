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Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı

Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı. İşte detaylar...

Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı

Demet Şener, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman ile Bodrum'a gitti.

Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı
Çift, sabah saatlerinde deniz keyfi yaptı.

Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı
Arman ise akşam saatlerinde sevgilisine evlenme teklifi etti.

Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı
Şener'in parmağındaki yüzük gerçeği ortaya çıkardı.

Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı
Model o kareleri, "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notunu düştü.

Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı
Çifte beğeni yağdı.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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