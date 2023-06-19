  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isim Arda Turan ile Aslıhan Turan'ın üçüncü çocuğu geliyor

Türk futbolunun yıldız ismi Arda Turan, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor! Eşi Aslıhan Turan, 6 haftalık hamile...

Ünlü isim Arda Turan ile Aslıhan Turan'ın üçüncü çocuğu geliyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Her fırsatta beş çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Turan, hayaline yaklaşıyor. 2018 yılında nikah masasına oturan çift, üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda, 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.

Ünlü isim Arda Turan ile Aslıhan Turan'ın üçüncü çocuğu geliyor

Başarılarla dolu futbol kariyerini noktaladıktan sonra, antrenörlük eğitimi alarak Eyüpspor’un başına geçen Turan’ın hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçtuğunu öğrendim.

Ünlü isim Arda Turan ile Aslıhan Turan'ın üçüncü çocuğu geliyor
Instagram’daki 340 bin, YouTube’da 137 bin abonesiyle sosyal medyanın etkin isimlerinden olan Aslıhan Turan, Asil Aslan’ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, sağlık nedenleriyle bu özlemi için beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi Allah gönüllerine göre vermiş; sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum…

Ünlü isim Arda Turan ile Aslıhan Turan'ın üçüncü çocuğu geliyor

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?
  Magazin

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?

Arda Turan'ın Ebrar Karakurt'a yanıtı gündem oldu!
  Magazin

Arda Turan'ın Ebrar Karakurt'a yanıtı gündem oldu!

Merve Boluğur mağaza açılışında
  Magazin

Merve Boluğur mağaza açılışında

Merve Özbey anneliği anlattı
  Magazin

Merve Özbey anneliği anlattı

Komşu'da Yusuf Güney konserine rekor katılım 
  Magazin

Komşu'da Yusuf Güney konserine rekor katılım 

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı
  Magazin

Geçtiğimiz günlerde ağladığı anı paylaşan Tuba Büyüküstün, neden gözyaşı döktüğünü açıkladı