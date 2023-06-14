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93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi? İşte haberin detayları...

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?

Aslıhan Doğan Turan, Pantene'nin Yeni Pantene Hydra Glow için Soho House Rooftop’ta düzenlenen lansman etkinliğine katıldı.

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?

Arda Turan'la evli olan sosyal medya fenomeni, "Yazın tatile çıkacağız ailecek. Arda’nın biraz kısa olacak tatili. Futbol takımı erken toplanacak çünkü. Ailecek hep beraber kısa bir tatil yapacağız. Sonra Arda dönecek, ben çocuklarım ile tatile devam edeceğim” dedi.

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?

Doğan'ın giyinme odası görüntüsünde 93 bin liralık hırkasının konuşulmasına, "Tek bir cümle ile cevap vermek istiyorum yorum yapanlara. Herkes kendi önündeki tabağa bakmalı diye düşünüyorum. Ben kimsenin ne giyiyor, ne takıyor, nerede oturuyor hiç ilgilenmiyorum. İnsanların da böyle şeyler ile ilgilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin hayat şekli kendine. Kimseyi ilgilendiren bir konu değil" dedi.

93 bin TL'ye hırka alan Aslıhan Doğan Turan eleştirilere bakın ne dedi?

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