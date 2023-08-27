Aslıhan-Arda Turan çiftinden üzen haber!

Aslıhan-Arda Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı.



2. Sayfa’nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

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