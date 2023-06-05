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Ünlü futbolcu Gökhan Töre ikinci kez baba oluyor

Adel isminde 2,5 yaşında kızları olan Buket-Gökhan Töre çifti, ikinci kez anne-baba oluyor. İşte haberin detayları...

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ikinci kez baba oluyor

 

Hürriyet'ten Mehemt Üstündağ'ın haberine göre; Ankaragücü’nün yıldız futbolcusu Gökhan Töre, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Mimar eşi Buket Töre ile 2020 yılında evlenen ünlü futbolcu, bir yıl sonra baba olmuştu. Adel isminde bir kız çocuğu olan çiftin ikinci bebeklerinin de kız olduğunu öğrendim. İkinci bebeklerinin heyecanını yaşayan Töre çifti, kızlarını ağustos ayında kucaklarına alacak.

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ikinci kez baba oluyor
Bu arada aile, deprem felaketinde ebeveynsiz kalan çocuklar için de harekete geçmişti. Çift, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak koruyucu aile olmak istediklerini belirtmişti. Başvuruları kabul edilen Töre çifti, ilk aşamada ‘gönülle aile’ oldu. Korunma altındaki çocukları ziyaret eden aile, hafta sonları ya da resmi tatillerde de evlerini çocuklara açıyorlar. Çift, devam eden sürecin sonunda bir çocuğu evlatlık edinerek, ailelerini büyütecek.

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