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Ünlü DJ 2023’ün trend dans şarkılarını derledi

Dünyaca ünlü DJ'leri arasında yer alan Serdar Ayyıldız, 2023 sezonunun trend dans şarkılarını derledi.

Ünlü DJ 2023’ün trend dans şarkılarını derledi

Serdar Ayyıldız, 2023 sezonunda gece kulüpleri ve plaj mekanlarında trend olacak dans şarkılarını özenle derledi. Bagatelle Bodrum'un müzik direktörlüğünü üstlenen Ayyıldız, tatilcilerin müziğin ritmiyle dans ederken keyifli bir atmosferde vakit geçirmelerini sağlayacak. 

Serdar Ayyıldız'ın derlediği DJ Top 10 listesi oldukça geniş tarzları kapsıyor ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. İşte Serdar Ayyıldız'ın DJ Top 10 listesi: 

  1. Hugel x Blond:ish x Nfasis – Tra Tra
  2. David Guetta, Hypaton feat La Bouche - Be My Lover 2023
  3. Lady Gaga - Bloody Mary
  4. Madonna - Back That Up to the Beat
  5. Vintage Culture, Bhaskar & Meca - Tina (ft. The Vic)
  6. Nodus, Ben Hims - Taka Taka
  7. Dom Dolla - Rhyme Dust
  8. DJ Belite feat 2Pac - All Eyez On Me
  9. Chris Lake & Aluna - Beggin'
  10. Nico de Andrea & Vanetty - Ethnica

 

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