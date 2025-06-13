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Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı

Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı. İşte detaylar...

Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı.

 Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı

Işıl Reçber, kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı
Reçber, "Bir ruh, iki kalp... Bu sadece bir aşk hikâyesi değil, ömrümüzün hikâyesi...

Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı

Daha çocuktuk...

Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı

28 yıl sonra hâlâ el eleyiz" notunu düştü.

Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı
Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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