 Ünlü çift Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, evliliklerinin 28'inci yılını kutladı.

Işıl Reçber, kareleri Instagram'dan paylaştı.



Reçber, "Bir ruh, iki kalp... Bu sadece bir aşk hikâyesi değil, ömrümüzün hikâyesi...

Daha çocuktuk...

28 yıl sonra hâlâ el eleyiz" notunu düştü.



Çiftin, Tuana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var.

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