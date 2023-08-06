  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşkı belgelendi

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşkı belgelendi. İşte detaylar...

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşkı belgelendi

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile son olarak EGO dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk'un aşkı belgelendi.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşkı belgelendi

Çift, geçtiğimiz hafta Paris'te tatil yapmıştı.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşkı belgelendi
Milli futbolcu sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşkı belgelendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı

Melisa Aslı Pamuk'tan hayranlarını sevindiren haber
  Magazin

Melisa Aslı Pamuk'tan hayranlarını sevindiren haber

Melisa Aslı Pamuk ile Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır aşk yaşıyor
  Magazin

Melisa Aslı Pamuk ile Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır aşk yaşıyor

EGO setinde yeni kriz...
  Magazin

EGO setinde yeni kriz...

Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile sevgili mi? Altuğ'dan şaşırtan açıklama!
  Magazin

Emre Altuğ Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile sevgili mi? Altuğ'dan şaşırtan açıklama!

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz