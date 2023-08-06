Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşkı belgelendi

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile son olarak EGO dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk'un aşkı belgelendi.

Çift, geçtiğimiz hafta Paris'te tatil yapmıştı.



Milli futbolcu sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

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