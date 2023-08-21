Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aşkını ilan etti.

Çift, ilk kez Instagram'dan fotoğraf paylaştı.

Yazıcı'nın Pamuk'a evlenme teklifi yaptığı iddia edilmişti.

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