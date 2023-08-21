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Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, aşkını ilan etti.

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Çift, ilk kez Instagram'dan fotoğraf paylaştı. 

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

Yazıcı'nın Pamuk'a evlenme teklifi yaptığı iddia edilmişti. 

Ünlü çift Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı aşkını ilan etti

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