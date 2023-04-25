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SnobMagazin.com

EGO setinde yeni kriz...

Alperen Duymaz, EGO dizisinin setinde yeni bir kriz daha çıkardığı konuşuluyor. İşte haberin detayları...

EGO setinde yeni kriz...

EGO setinden yeni bir gerginlik haberi daha geldi. Setten sızan bilgilere göre dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz dün çekime gitmedi. Bütün ekip saatlerce oyuncunun sete gelmesini bekledi. Daha önce de birkaç kez çekim saatinde sete gitmeyen Alperen Duymaz'dan ses çıkmadı. Bu gelişme üzerine çekim iptal edildi. Duymaz'ın tavrı iş arkadaşlarının tepkisine neden oldu.

EGO setinde yeni kriz...

Geçen aylarda rol arkadaşı Melisa Aslı Pamuk'la tartışan Alperen Duymaz'ın dizinin ilk yönetmeni Doğa Can Anafarta'yla anlaşamadığı, bu yüzden Anafarta'nın işi bıraktığı yerine Şenol Sönmez'in geldiği biliniyor. Pazar günleri seyirciyle buluşan dizinin şu günlerde 12. bölümü çekiliyor.

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