Kerem Bürsin'den örnek davranış

LEGO yapım parçaları ile yapılan ve #BuildToGive etiketi ile sosyal medyada paylaşılan her kalp, ihtiyacı olan çocuklar için LEGO setlerine dönüşecek. Amaç Türkiye’de LÖSEV’in de bulunduğu dünya genelinde 24 yardım kuruluşu aracılığı ile 1,5 milyon çocuğu LEGO setleri ile buluşturmak. LEGO tutkusu ile bilinen oyuncu Kerem Bürsin’in de kalpten destek verdiği #BuildToGive çağrısına siz de katılın!

Dünyanın pek çok yerinde yeni yılın heyecanla beklendiği bu dönem herkes için kutlamalarla dolu büyülü bir zaman ama bazıları için de zorlu bir süreç olabiliyor. Bu nedenle LEGO Group, #BuildToGive çağrısı ile herkesi, LEGO® yapım parçalarından bir kalp yaparak oyunun süper gücünü ihtiyacı olan çocuklarla buluşturmaya teşvik ediyor.

31 Aralık'tan önce, LEGO yapım parçalarıyla yapılan ve sosyal medyada #BuildtoGive etiketi ile paylaşılan her bir kalp için LEGO Group, oyuna ihtiyacı olan bir çocuğa LEGO seti bağışlıyor. Dünya çapında başlatılan bu çağrının amacı ise hastanelerdeki, çocuk esirgeme kurumlarındaki ve ihtiyaç sahibi çevrelerdeki 1,5 milyon çocuğa yeni bir yıla başlarken dilediğince oyun oynama fırsatı sunabilmek. Setler, Türkiye’de LÖSEV’in de aralarında bulunduğu LEGO Group'un dünya genelinde 24 ülkede birlikte çalıştığı yerel yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtılıyor. LEGO Group #BuildToGive çağrısı ile 2017'den bu yana, 6,5 milyondan fazla LEGO setini ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturdu.

Tek yapmanız gereken bir kalp!

Bu çağrıya katılmak ve yeni yılın neşesini paylaşmak oldukça kolay; tek yapılması gereken bir kalp yapmak. Yaptığınız kalp büyük, küçük, farklı ya da mükemmel görünebilir; bu kalbi yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yok, sadece hayal gücünüzü kullanmanız yeterli! LEGO İyi Oyna araştırması*, oyunun ailelerin bağ kurmasına yardımcı olduğunu ve onları daha mutlu ettiğini ortaya koyuyor; ancak yakın zamanda yapılan bir diğer LEGO araştırması** ise dünya genelinde çocukların ortalama olarak haftada yedi saatini oyun oynayarak geçirdiğini ve bu çocukların da üçte birinin 3 saatten daha az (%2) bir zamanı herhangi bir kurgusu olmayan oyunlarla doldurduğunu gösteriyor. Tam da bu nedenle ailenizi bu eğlenceli etkinlik için bir araya getirmek ve #BuildtoGive çağrısı kapsamında paylaşım yaparak oyunun süper gücünü hep birlikte paylaşmaktan daha iyi bir neden olabilir mi?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’den destek

Ekranların sevilen isimlerinden Kerem Bürsin de #BuildToGive çağrısında destek oldu. LEGO tutkusu ile bilinen ünlü oyuncu, LEGO yapım parçalarından bir kalp yaparak BuildToGive etiketi ile kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve herkesi, LEGO Group’un oyunun süper gücünü çocuklarla buluşturan bu çağrısına katılmaya davet etti. Kerem Bürsin’in LEGO yapım parçalarından yaptığı kalbi ve #BuildToGive çağrısını buradan izleyebilirsiniz.

LEGO deneyimi ile çocuklar yarına da hazırlanıyor

#BuildToGive çağrısına ek olarak LEGO Group, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuğu oyunla buluşturmak için birçok yardım kuruluşu ve LEGO Foundation ile birlikte çalışıyor. Bu programlar, çocuklara problem çözme, işbirliği ve iletişim gibi yaşam boyu sürecek beceriler geliştirme fırsatları sunarak, onların kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olurken aynı zamanda temposu hızla artan bir dünyada başarılı olmalarına da katkıda bulunuyor.

* LEGO İyi Oyna Araştırması (2022)

** LEGO Sonbahar ve Yeni Yıl Dönemi Araştırması, 2023

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