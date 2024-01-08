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Kerem Bürsin'den "It's okay" açıklaması

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İngilizce başlayıp Türkçe devam ettiği ve gündem olan konuşması hakkında Re Touch Mag dergisine konuşan Kerem Bürsin "O sırada Kerem’in aklından geçen şey neydi? ‘Okay’ yani tamam buradayım. İkinci ‘Okay’den sonra da boşverdim, insanlara teşekkür ettim. Olayı ciddiye almak ya da almamak değildi... Düşünceyi dışa vurmak gibi bir şeydi" dedi.

Kerem Bürsin'den "It's okay" açıklaması

Re Touch Mag'in Ocak kapağında yer alan Kerem Bürsin, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İngilizce başlayıp Türkçe devam ettiği ve gündem olan konuşması hakkında konuştu.

Kerem Bürsin'den "It's okay" açıklaması

“Ödül tabii ki güzel bir şey ama beni motive eden kısım değil. Çok yüceltiyor, onore oluyorsun. Sadece popülerlik kazanmasın. İnsanın emeği gerçekten takdir edilsin” dedi. Oyuncu, İngilizce başlayıp Türkçe devam ettiği ödül konuşmasını Rüştü Onur Atilla’nın taklit etmesi hakkında ise şunları söyledi: “O an aklımdan geçen bir sürü şeyi insanlar tabii ki bilmiyor. O sırada Kerem’in aklından geçen şey neydi? ‘Okay’ yani tamam buradayım. İkinci ‘Okay’den sonra da boşverdim, insanlara teşekkür ettim. Olayı ciddiye almak ya da almamak değildi... Düşünceyi dışa vurmak gibi bir şeydi. Onur Atilla’nın yaptığı da çok normal geldi bana. İnsanlar da gülsün biraz, eğlence sektörü burası. O yüzden çok takılmadım."

Kerem Bürsin'den "It's okay" açıklaması

Aşk hayatı ile ilgili de konuşan ünlü oyuncu "Âşık olmak benim için başka bir seviye. Çok istiyorum... Romantizmi seven ve buna inanan bir insanım. Romantik hikâyeler, romantik anlar bence çok tatlı. Spontane romantik anlar inşa etmek isterim biriyle" dedi. Oyuncu, “Gerçek hayatta nasıl bir karaktersiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Meditasyon yapan, kitap okuyan, daha tek başına kalan ama arkadaşlarıyla da eğlenen biriyim. Sessizliği de seviyorum.”

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